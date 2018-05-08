Задержание мужчин, пытавшихся подкупить сотрудника ФСБ, попало на видео

Саратовские силовики задержали двух бывших руководителей реабилитационного центра для наркозависимых при попытке дачи взятки должностному лицу — сотруднику управления ФСБ.

Как сообщает издание «Наша версия в Саратове», подозреваемые рассчитывали на помощь в прекращении уголовного дела, однако представитель спецслужбы уведомил свое руководство о предложенной взятке.

В итоге задержание состоялось накануне вечером в одном из городских кафе. Оперативники ворвались в помещение в момент, когда заранее оговоренная сумма — 450 тысяч рублей — уже находилась в кармане куртки силовика.

По горячим следам один из задержанных признался, что обнаруженные деньги ранее принадлежали ему. Он заявил, что передал их, чтобы «отблагодарить» сотрудника ФСБ.

За решение вопроса, связанного с тем, чтобы помочь ребятам с уголовным делом. Чтобы решили, — уточнил задержанный.

Несостоявшийся акт коррупции должен был «помочь» с расследованием дела о незаконном лишении свободы нескольких пациентов реабилитационных учреждений Саратова, передает РЕН ТВ. Речь идет о скандале, разразившемся осенью 2018 года, когда правоохранители освободили около 50 узников частных центров.

По версии следствия, пациенты подвергались регулярным пыткам со стороны сотрудников клиник, в том числе истязаниям ледяным душем, голоданием, а также побоям.

Напомним, почти аналогичная история произошла около двух месяцев назад, когда за получение взятки были задержаны двое сотрудников Следственного комитета. Однако они, в отличие от представителя саратовского ФСБ, не планировали сообщать о незаконном получении денег.