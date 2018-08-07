США увидели угрозу в космосе со стороны России и Китая
- 12 февраля 2019, 09:43
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В США военная разведка пришла к выводу, что в относительно недалеком будущем космос может стать полем битвы в конфликтах с Китаем и Россией, сообщает NBC News со ссылкой на доклад Министерства обороны США.
Представитель Пентагона заявил, что космос является теперь такой же областью боевых действий, как суша и вода.
В докладе отмечается, что Китай и Россия разрабатывают вооружения, которые могут атаковать в космосе американские спутники и другие объекты.
Ранее, по данным Пентагона, Китай уже продемонстрировал противоспутниковую ракету и, возможно, усовершенствовал лазер, который мог бы атаковать американские объекты в космосе.
Согласно докладу, Россия также работает над усовершенствованием подобных технологий, особое внимание уделяя лазерному оружию, которое может отключить или уничтожить объекты в космосе.
Отмечается, что эта мобильная наземная система, которая будет способна уничтожать космические цели, «вероятно, заработает в ближайшие несколько лет».
В Пентагоне считают, что из-за новейших российских военных разработок необходимо существенно модернизировать оборонительные системы США.
Ранее в Министерстве иностранных дел России отреагировали на планы Соединенных Штатов по созданию группировки противоракетной обороны (ПРО) космического базирования, упомянутые в недавно опубликованном Вашингтоном «Обзоре политики США в сфере противоракетной обороны».
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