США увидели угрозу в космосе со стороны России и Китая

В США военная разведка пришла к выводу, что в относительно недалеком будущем космос может стать полем битвы в конфликтах с Китаем и Россией, сообщает NBC News со ссылкой на доклад Министерства обороны США.

Представитель Пентагона заявил, что космос является теперь такой же областью боевых действий, как суша и вода.

В докладе отмечается, что Китай и Россия разрабатывают вооружения, которые могут атаковать в космосе американские спутники и другие объекты.

Ранее, по данным Пентагона, Китай уже продемонстрировал противоспутниковую ракету и, возможно, усовершенствовал лазер, который мог бы атаковать американские объекты в космосе.

Согласно докладу, Россия также работает над усовершенствованием подобных технологий, особое внимание уделяя лазерному оружию, которое может отключить или уничтожить объекты в космосе.

Отмечается, что эта мобильная наземная система, которая будет способна уничтожать космические цели, «вероятно, заработает в ближайшие несколько лет».

В Пентагоне считают, что из-за новейших российских военных разработок необходимо существенно модернизировать оборонительные системы США.

Ранее в Министерстве иностранных дел России отреагировали на планы Соединенных Штатов по созданию группировки противоракетной обороны (ПРО) космического базирования, упомянутые в недавно опубликованном Вашингтоном «Обзоре политики США в сфере противоракетной обороны».