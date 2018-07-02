Глава МИД Венгрии обвинил страны Запада в лицемерии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил политику стран Запада по отношению к России «огромным лицемерием», за счет которого одни страны получают выгоду, тогда как другие вынуждены соблюдать режим антироссийских санкций себе в убыток.

«Потому что это не венгерские или центральноевропейские энергетические компании участвуют в „Северном потоке — 2“ вместе с „Газпромом“. На Петербургский международный экономический форум в качестве главного гостя позвали не премьер-министра Венгрии, а французского президента. И рядом с Путиным на сцене сидели отнюдь не главы венгерских энергетических компаний, а лидеры крупнейших западных корпораций», — приводит слова Сийярто РИА Новости.

Заявление прозвучало во время пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео, который в своем выступлении перед журналистами рассказал о значительном усилении влияния России на международной арене и потребовал «не позволить Путину посеять раскол между друзьями по НАТО».

В ответ на это Сийярто подчеркнул, что экономическое сотрудничество с Москвой не помешает Венгрии оставаться надежным союзником для США и НАТО. «Нас, скажем так, довольно сильно достало, что вы изображаете нас так, будто это у нас тесные связи с Россией», — отметил Сийярто.

Напомним, нынешнее правительство Венгрии выступает против интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, обвиняя Киев в ущемлении прав проживающих на украинской территории венгров. К конфликту между Будапештом и Киевом привел закон «Об образовании». Венгерская сторона считает, что этот документ нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, так как запрещает национальным меньшинствам учиться на родном языке.

Другой европейской страной, которая без энтузиазма участвует в режиме санкций против России, является Италия. В Госдуме РФ ожидают, что после выборов в Европарламент Рим может поднять вопрос об отмене санкций.