Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что первой страной Евросоюза, которая снимет санкции против России, может стать Италия.

«Сегодняшний протест по поводу открытия представительства ДНР в Вероне просто померкнет, если будет подписано соглашение между итальянской партией „Лига Севера“ и „Единой Россией“ или о сотрудничестве между Севастополем и Вероной. А ведь именно об этих инициативах мы говорили на встрече с депутатом парламента Италии Вито Коменчини», — сказал Белик газете «Известия».

Всего в Италии на сегодняшний день открыто два представительства Донецкой Народной Республики, что стало возможным благодаря позиции целого ряда итальянских политиков.

Дмитрий Белик напомнил, что в мае должны состояться выборы в Европарламент, в результате которых руководство ЕС может смениться, и тогда в Брюсселе окажется больше сторонников сближения с Россией. Депутат выразил уверенность, что это приведет к обоюдной выгоде.

Напомним, Рим и Брюссель расходятся во мнении не только относительно санкций против России, но и по целому ряду других политических вопросов. Итальянские избиратели обеспокоены как наплывом мигрантов в страну, так и их массовой гибелью в Средиземном море, в связи с чем к власти в стране пришли политические лидеры, пообещавшие решить эту проблему, в том числе правые партии «Лига Севера» и «Движение „5 звезд“».

Недавно вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо выступил с предложением введения санкций против Франции и других европейских стран, продолжающих вести политику колонизации Африки.