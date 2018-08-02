Иллюстратор рисует то, о чём вы думаете, но боитесь сказать

Колумбийский иллюстратор Сантьяго Оливерос прославился в интернете под именем SakoAsko. Его яркие рисунки с глубоким смыслом полюбились тысячам пользователей по всему миру. Художник черпает вдохновение в повседневных ситуациях и изображает в своих картинках то, о чём каждый из нас хоть раз думал, но не мог выразить или боялся сказать.

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