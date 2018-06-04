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В головном офисе Reebok открестились от скандальной рекламы

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© instagram.com

Официальный представитель головного офиса Reebok, чье российское подразделение недавно оказалось в центре скандала вокруг неоднозначной рекламной кампании, заявил, что вызвавшие волну негодования постеры не проходили утверждения в центральном офисе.

Так, по словам Дэниеля Сарро, в 2018 году Reebok действительно запустил проект, отстаивающий ценности равенства полов, свободы и самовыражения, однако рекламная продукция, выпущенная под руководством уволенного менеджера Александра Голофаста, не является отражением этой кампании.

Мы всегда стремимся сделать так, чтобы сообщения, которые мы транслируем, соответствовали определенным стандартам. Мистер Голофаст более не работает на Reebok. Его комментарии не отражают взгляды и мнение компании. Такое исполнение нашей акции Be more human, которое было удалено, как только мы о нем узнали, не было согласовано с Reebok, — заявил официальный представитель бренда.

Дэниель Сарро также отметил, что, несмотря на локальную неудачу, промопроект будет продолжен, пишет газета «Известия».

Напомним, ажиотаж вокруг производителя спортивной одежды поднялся в начале февраля после публикации серии рекламных постов с хештегом #НИВКАКИЕРАМКИ.

В их создании принимали участие специалист компании Александр Голофаст и феминистка Залина Маршенкулова, ставшая героиней наиболее одиозных постеров.

Вскоре после публикации скандальные записи были удалены, а Александр Голофаст лишился работы.

Объясняя свой поступок в интервью каналу «Беспощадный пиарщик», молодой человек заявил, что не относится серьезно к российскому сегменту рынка, а также поделился информацией о грядущем увольнении руководства российского подразделения компании.

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