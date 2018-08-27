Тираннозавры помогли озеленить планету

Группа японских исследователей проанализировала рацион питания тираннозавров и пришла к выводу, что динозавры помогли озеленить планету.

Тираннозавры — известные хищники, но они могли распространять семена плодов, пожирая своих растительноядных жертв. То есть вполне возможно, что успех «меловой цветковой революции» во многом связан с тираннозаврами, помогавшими растениям захватывать новые территории.

В новом исследовании ученые проанализировали рацион 51 вида птиц, которые являются дальними родственниками тираннозавров, чтобы выяснить, как долго семена растений могут находиться у них в кишечнике.

Компьютерная модель показала, что у тираннозавров семена могли держаться в организме в течение 5—7 дней, после чего они выходили наружу. Ученые предполагают, что так динозавры могли разносить семена разных растений на дальние расстояния, постепенно озеленяя территорию.

Учитывая то, что тираннозавры были очень мобильны и подвижны, они распространили семена на очень большие расстояния, уверены ученые.