Блогерша прославилась диковинными скульптурами из своих волос

Обладатели длинных волос знают, что такое заснуть с мокрой головой, а проснуться с причёской, которая может служить экспонатом выставки современного искусства. И даже если это будет выглядеть забавно, люди постараются избавиться от нелепицы на голове перед тем, как выйти из дома.

А вот ивуарийка Летиция Кай (Laetitia KY) как раз делает всё, чтобы создать на своей голове диковинные скульптуры и показать их всему миру. Художница и модельер из западноафриканского Кот-д'Ивуара обладает такой богатой копной волос, что это позволяет ей сооружать из них целые творческие арт-объекты — животных, портреты людей, велосипеды, самолёты, лодки, деревья, предметы быта и даже выражать с помощью локонов своё отношение к политике, равенству, терпимости и любви. По словам Летиции, на создание одной причёски она тратит от 20 минут до 2 часов.

Необычное творчество девушки уже привлекло на её страничку в Instagram почти 170 тысяч человек. И если эти шедевры из волос не вдохновят вас отправиться в парикмахерскую, то уж точно повеселят!

Что вы думаете о таком творчестве? Поделитесь своим мнением в комментариях!