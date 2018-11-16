Тест: Угадайте страну по достопримечательности

Каждая страна отличается своими особенностями — знаменитые скульптуры, чудеса природы, климат, менталитет местных жителей, национальная кухня и многое другое делают каждое государство неповторимым. Сможете ли вы узнать страну по достопримечательности? Проверьте себя!

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