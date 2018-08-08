Тренера детской хоккейной команды избили из-за поста в соцсети
- 11 февраля 2019, 12:44
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Петербурге избили тренера детского хоккейного клуба «Питерские акулы» Эдуарда Хамидуллина, сообщает «360».
По словам потерпевшего, во время тренировки в спортивном комплексе «Ледовая арена» к нему подошел незнакомец и начал его оскорблять.
Подошедший заявил, что тренер опубликовал в Instagram пост, который задел чьи-то чувства.
«Если я правильно его понял, он сообщил, что у меня очень вызывающий аккаунт», — приводит телеканал слова тренера.
На появившейся в Сети записи видно, как к тренеру на лед подходит мужчина на коньках, что-то быстро говорит, а затем несколько раз бьет его.
Тренер обратился за медицинской помощью, чтобы зафиксировать побои.
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