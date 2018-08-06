Глава киевской полиции извинился за «уложившего Бандеру» сотрудника

Высокопоставленные украинские силовики отреагировали на ситуацию с задержанием активистов местной праворадикальной организации С14 (запрещена в РФ), явившихся на митинг в поддержку кандидата в президенты Юлии Тимошенко с ножами, газовыми баллонами и зеленкой.

Широкое внимание общественности привлек эпизод, в ходе которого сотрудник полиции использовал обращение «ложись, Бандера», нейтрализуя одного из участвовавших в столкновении с полицейскими молодых людей.

Так, извинения за слова своего подчиненного уже принес глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Я лично, как руководитель полиции Киева, хочу попросить прощения перед обществом за действия этого работника. Я лично, в силу своего убеждения и понимания ситуации в Украине, считаю это недопустимым. Безусловно, этот работник будет наказан, — пообещал Крищенко в ходе вчерашнего брифинга.

При этом глава киевской полиции не уточнил, о каком именно наказании идет речь. На просьбы присутствовавших на пресс-мероприятии журналистов назвать личные данные произнесшего фразу сотрудника Андрей Крищенко ответил отказом.

Осудить полицейского поспешили министр внутренних дел Арсен Аваков, а также его советник Зорян Шкиряк, передает РИА Новости.

Свой вклад в поднявшуюся волну народного негодования внес и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, заверивший общественность, что автор «оскорбительного» высказывания уже установлен и в отношении него готовится санкция.

Следователи должны дать оценку насилию в отношении участников контрпикета и дальнейших действий полицейских около районного отдела. Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежачего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение, — написал Луценко на своей странице в Facebook.

С чего все началось

Спровоцировавший вчерашние обсуждения инцидент произошел в Киеве в субботу, 9 февраля. Как сообщает издание kp.ru, группа вооруженных молодых людей прибыла на митинг сторонников Юлии Тимошенко, где была задержана полицией.

Вскоре после того, как правоохранители изъяли у активистов ножи, газовые баллоны и зеленку, радикально настроенные граждане начали штурм полицейского участка, сопровождая свои действия скандированием политических лозунгов.

Прибывшее на место событий полицейское подкрепление с применением силы освободило участок от радикалов.