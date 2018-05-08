Россия показала подводный глайдер «Морская тень»

Российские инженеры из Санкт-Петербурга создали рабочий прототип подводного глайдера для изучения морей и океанов, который предполагается использовать в Арктике. Аппарат похож на торпеду, не имеет винтов и способен бесшумно передвигаться за счет перекачки воды из балластных цистерн.

«Скорость его до двух узлов (3,7 км/ч. — Прим. „Ридуса“), но за счет низкого энергопотребления он может достаточно длительно, до нескольких месяцев, находиться на своей позиции, передвигаясь или по прямой, или находясь в некоем районе», — рассказал журналистам представитель компании-разработчика Владислав Занин

Глайдер способен автономно исследовать океан и решать практические задачи, в том числе проводить нефтеразведку. Будет ли у новинки военное применение, не уточняется. Видеозапись с испытаний прототипа плавательного аппарата показал телеканал «Звезда».

Напомним, в России и за рубежом также активно обсуждаются характеристики военного беспилотного подводного аппарата «Посейдон». В начале января СМИ назвали скорость «Посейдона» — более 200 км/ч на глубине в тысячу метров, что является рекордом для такого рода устройств.

«Посейдон» способен поражать авианосцы и нести ядерный боезаряд огромной мощности. В июле Минобороны России объявило о завершении испытаний всех элементов и систем «Посейдона», а также представило ролик, демонстрирующий возможности этого беспилотного подводного аппарата.



Россия последовательно увеличивает свое присутствие в Арктике. Так, в 2019 году патрулировать Арктический регион начнут истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Такие самолеты способны долго находиться в воздухе без дозаправки и могут догонять любые цели.

