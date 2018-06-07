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После ЧМ-2018 в России остались около 500 аргентинцев

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© Elmar Kremser/SVEN SIMON/DPA/TASS

До сих пор не вернулись на родину около 500 жителей Аргентины, уехавших в Россию на ЧМ-2018, сообщил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

По его словам, пропавших аргентинцев ищут, поскольку паспорт болельщика истек 31 декабря 2018 года.

«Где-то затерялись. Может, кто-то влюбился где-то в Сибири, может быть, открыл свой бизнес», — цитирует Феоктистова РЕН ТВ.

Как заявил ранее замглавы миграционного управления МВД России Андрей Краюшкин, после ЧМ-2018 Россию не покинули около 5,5 тысяч иностранцев, приехавших по паспорту болельщика на мировое первенство по футболу.

Ранее улетели на родину более 160 нигерийцев, приехавших в Россию под видом болельщиков. Правительство Нигерии организовало для своих граждан спецрейс. При этом в России остались еще несколько десятков нигерийцев.

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