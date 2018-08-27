На севере Москвы водитель погиб, врезавшись в ограждение

На севере столицы водитель автомобиля погиб, наехав на ограждение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Большая Академическая в районе дома 45, рассказал собеседник агентства.

Водитель находился в машине автомобиль марки Volvo, отмечает АГН «Москва».

По данным РЕН ТВ, автомобиль влетел в столб, после чего водителя выбросило из салона, а машина загорелась.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося.