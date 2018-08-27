На севере Москвы водитель погиб, врезавшись в ограждение
- 09 февраля 2019, 22:45
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На севере столицы водитель автомобиля погиб, наехав на ограждение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел на улице Большая Академическая в районе дома 45, рассказал собеседник агентства.
Водитель находился в машине автомобиль марки Volvo, отмечает АГН «Москва».
По данным РЕН ТВ, автомобиль влетел в столб, после чего водителя выбросило из салона, а машина загорелась.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
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