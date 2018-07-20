«Летающий радар» А-100 совершил первый полет в ходе нового этапа испытаний
- 09 февраля 2019, 21:07
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Первый полет в рамках этапа предварительных летных испытаний совершил новейший российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Новейший многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 начал выполнение программы предварительных летных испытаний», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
В министерстве отметили, что воздушное судно имеет повышенную боевую готовность в условиях огневого и радиоэлектронного воздействия.
Кроме того, характеристики самолета позволяют наращивать радиолокационное поле по заданному направлению, отмечает РЕН ТВ.
А-100 оснащен цифровым навигационным комплексом, а также системой управления со «стеклянной» кабиной пилотов.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что возможности «летающего радара» в разы превосходят отечественные и зарубежные аналоги.
А-100 «разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения» и создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, отметили в министерстве.
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