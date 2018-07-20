«Летающий радар» А-100 совершил первый полет в ходе нового этапа испытаний

Первый полет в рамках этапа предварительных летных испытаний совершил новейший российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Новейший многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 начал выполнение программы предварительных летных испытаний», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В министерстве отметили, что воздушное судно имеет повышенную боевую готовность в условиях огневого и радиоэлектронного воздействия.

Кроме того, характеристики самолета позволяют наращивать радиолокационное поле по заданному направлению, отмечает РЕН ТВ.

А-100 оснащен цифровым навигационным комплексом, а также системой управления со «стеклянной» кабиной пилотов.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что возможности «летающего радара» в разы превосходят отечественные и зарубежные аналоги.

А-100 «разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения» и создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, отметили в министерстве.