В Киеве задержали 40 человек, напавших на управление полиции

В Киеве правоохранители задержали около 40 человек, устроивших драку со стражами порядка около управления полиции в Подольском районе.

«Правоохранители задержали в Киеве группу лиц при попытке штурма управления полиции. Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими», — сообщается на официальной странице городской полиции в Facebook.

Отмечается, что у задержанных изъяли «наган» и ножи.



В результате происшествия трое полицейских госпитализированы.



Заведено три уголовных дела по статьям «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», «Захват государственных зданий» и «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины.