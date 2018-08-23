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В Киеве задержали 40 человек, напавших на управление полиции

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© Facebook.com/Полиция Киева

В Киеве правоохранители задержали около 40 человек, устроивших драку со стражами порядка около управления полиции в Подольском районе.

«Правоохранители задержали в Киеве группу лиц при попытке штурма управления полиции. Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими», — сообщается на официальной странице городской полиции в Facebook.

Отмечается, что у задержанных изъяли «наган» и ножи.

© Facebook.com/Полиция Киева

В результате происшествия трое полицейских госпитализированы.

Заведено три уголовных дела по статьям «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», «Захват государственных зданий» и «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины.

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