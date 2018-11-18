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В Париже полиция применила против «желтых жилетов» слезоточивый газ

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© Zuma\TASS

Во время очередной манифестации «желтых жилетов», традиционно проходящей в субботу в Париже, столичная полиция несколько раз применила слезоточивый газ против манифестантов на площади Франциска Первого, недалеко от Елисейских полей.

Полицейские были вынуждены защищаться от группы агрессивно настроенных участников акции, бросавших в полицейских бутылки и камни.

В то же время основная колонна «желтых жилетов» прошла по авеню Монтень от Елисейских полей к Сене. В ней. По данным корреспондента ТАСС, в колонне насчитывается около тысячи человек.

На авеню Монтень находятся дорогие магазины, все они закрыты, окна некоторых защищены деревянными щитами.

Расположенные в этом районе гостиницы находятся под усиленной охраной, отмечает корреспондент агентства.

Массовые протесты во Франции начались 17 ноября прошлого года. Протестующие требуют от правительства понижения цен на топливо, снижения налогов, увеличения минимального уровня заработной платы и отставки президента страны Эммануэля Макрона.

Акции «желтых жилетов» сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

В субботу, 26 января, во Франции началась очередная, одиннадцатая по счету акция «желтых жилетов», которая, как и раньше, сопровождалась столкновениями демонстрантов с полицией. В манифестациях приняли участие около 22 тысяч жителей страны, из них 2,5 тысячи собрались в Париже. По данным правоохранительных органов, в Париже были задержаны более 60 человек, восемь получили ранения.

В то же время в воскресенье, 27 января, в Париже прошел «республиканский марш», организованный движением «красных платков». Движение выступает за восстановление правопорядка и против насилия на акциях «желтых жилетов»

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