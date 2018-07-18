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Получено последнее фото от телескопа Kepler

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  • 09 февраля 2019, 12:53
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

NASA опубликовало последний снимок, сделанные легендарным телескопом Kepler. 30 октября 2018 года телескоп завершил свою миссию, проработав в космосе 10 лет.

Предполагалось, что в 2018 году телескоп сможет довести до конца 19 миссию, но инженеры решили, что у аппарата не хватит мощности.

Снимок был сделан 25 сентября 2018 года. На фотографии внизу видно, некоторые матрицы перестали работать и передавать сигнал, поэтому в их местах находятся черные квадраты.

Телескоп сделал это фото на последнем вздохе, — говорят в агентстве.

Напомним, что «Кеплер» был запущен в 2009 году. Одной из главных задач телескопа стал поиск экзопланет, чем аппарат успешно занимался на протяжении 9 лет. Благодаря полученным данным ученые открыли более 2600 экзопланет за пределами Солнечной систем.

Первый снимок с телескопа получили 8 апреля 2009 года. Камера Kepler состояла из 42 устройств с зарядовой связью, каждое с разрешением 1 024 на 2 200 пикселей.

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