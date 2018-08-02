Скончался пассажир, летевший из Москвы в Сочи

Во время рейса Москва-Сочи умер 62-летний пассажир, сообщил «Интерфаксу» источник в службе скорой помощи.

Мужчине стало плохо с сердцем, и он потерял сознание.

По просьбе командира экипажа авиадиспетчеры обратились в скорую помощь. Однако медикам, прибывшим непосредственно к трапу самолета и поднявшимся на борт, спасти пассажира не удалось, рассказал агентству источник.

По предварительным данным, мужчина перенес несколько операций на сердце.

Ранее сообщалось, что самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Тель-Авива в Москву, совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту Платов из-за смерти пассажира на борту.

В августе в ростовском аэропорту совершил экстренную посадку борт авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь. 53-летняя пассажирка скончалась во время полета от инфаркта.

