Шнуров сочинил стихотворение в память о Сергее Юрском
- 08 февраля 2019, 20:17
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил четверостишье ушедшему из жизни народному артисту России Сергею Юрскому.
Обыграв фамилию знаменитого актера и режиссера, музыкант назвал Юрского «последним крупным динозавром» русской сцены.
Свое стихотворение Шнуров опубликовал в Instagram:
Закончился период Юрский.
Пал занавес, стих гул литавр.
Ушёл со сцены нашей русской
Последний крупный динозавр.
Сергей Юрский скончался утром 8 февраля в возрасте 83 лет. Дочь артиста Дарья Юрская сообщила, что причиной его смерти стала остановка сердца.
Юрский известен по таким фильмам, как «Место встречи изменить нельзя», «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Любовь и голуби» и «Ищите женщину».
Прощание с артистом состоится 11 февраля в театре им. Моссовета, где долгое время работал Юрский, а похоронят его на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает РЕН ТВ.
Ранее своими воспоминаниями о Сергее Юрском поделились Светлана Светличная и Владимир Меньшов.
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