Шнуров сочинил стихотворение в память о Сергее Юрском

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил четверостишье ушедшему из жизни народному артисту России Сергею Юрскому.

Обыграв фамилию знаменитого актера и режиссера, музыкант назвал Юрского «последним крупным динозавром» русской сцены.

Свое стихотворение Шнуров опубликовал в Instagram:

Закончился период Юрский.

Пал занавес, стих гул литавр.

Ушёл со сцены нашей русской

Последний крупный динозавр.

Сергей Юрский скончался утром 8 февраля в возрасте 83 лет. Дочь артиста Дарья Юрская сообщила, что причиной его смерти стала остановка сердца.

Юрский известен по таким фильмам, как «Место встречи изменить нельзя», «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Любовь и голуби» и «Ищите женщину».

Прощание с артистом состоится 11 февраля в театре им. Моссовета, где долгое время работал Юрский, а похоронят его на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает РЕН ТВ.

Ранее своими воспоминаниями о Сергее Юрском поделились Светлана Светличная и Владимир Меньшов.