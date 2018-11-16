найти ×
   
  • USD +0.04
    66.06
  • EUR -0.07
    74.90
СохранитьСохранено0
×

10367

Шнуров сочинил стихотворение в память о Сергее Юрском

Small f1a6d446e0

© ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил четверостишье ушедшему из жизни народному артисту России Сергею Юрскому.

Обыграв фамилию знаменитого актера и режиссера, музыкант назвал Юрского «последним крупным динозавром» русской сцены.

Свое стихотворение Шнуров опубликовал в Instagram:

Закончился период Юрский.

Пал занавес, стих гул литавр.

Ушёл со сцены нашей русской

Последний крупный динозавр.

Сергей Юрский скончался утром 8 февраля в возрасте 83 лет. Дочь артиста Дарья Юрская сообщила, что причиной его смерти стала остановка сердца.

Юрский известен по таким фильмам, как «Место встречи изменить нельзя», «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Любовь и голуби» и «Ищите женщину».

Прощание с артистом состоится 11 февраля в театре им. Моссовета, где долгое время работал Юрский, а похоронят его на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает РЕН ТВ.

Ранее своими воспоминаниями о Сергее Юрском поделились Светлана Светличная и Владимир Меньшов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки
111210436читать позжечитаю позже
Наука и техника
Впервые прошла операция по трансплантации искусственных легких
9149562читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202070читать позжечитаю позже

Путешествия
Спорт
Фоторепортаж
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады16 ноября 2018

Бывший горнолыжный трамплин давно перестал работать и находится в заброшенном состоянии.

0215860читать позжечитаю позже