Как полуфиналисты конкурса «Лидеры России» помогают учителям и бездомным

В Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону стартовали полуфиналы конкурса для молодых управленцев «Лидеры России». Чтобы получить вожделенный пропуск в финал, участники должны не только достойно выдержать интеллектуальные испытания, но и реализовать в своих регионах какой-нибудь социальный проект. Это обязательное задание называется «Сердце лидера».

«Ридус» пообщался с двумя полуфиналистами конкурса и выяснил, как они помогают нуждающимся в Мурманске и городе Волжский.

Проект мурманского предпринимателя Оксаны Бородиной нацелен на помощь бездомным. Девушка занимается организацией питания и сбором необходимых вещей для людей, которые оказались на улице.



«У нас есть благотворительная организация „Улица“. Мы помогаем ей собирать помощь. Это могут быть деньги, теплые вещи, средства личной гигиены… Бездомные люди нуждаются буквально во всем. Сейчас в Мурманске стоят морозы, поэтому, я считаю, проблемы бездомных в нашем городе являются одними из самых насущных», — рассказала Оксана.

В течение трех дней девушке удалось собрать больше четырнадцати коробок вещей. «Мурманчане оказались очень отзывчивыми. Многие из них даже согласились побыть волонтерами, чтобы помогать собирать и привозить вещи в организацию „Улица“», — говорит Оксана.

В будущем она планирует организовать еще один социальный проект для матерей-одиночек и просто молодых мам, находящихся в сложной финансовой ситуации.

У меня есть контакты с компаниями, занимающимися торговлей игрушками, канцелярскими товарами и прочими нужными товарами… Приобрести коляску, кроватку, собрать ребенка в школу — всё это очень непросто, поскольку цены сейчас в магазинах заоблачные, — посетовала Оксана.

Главный аудитор ООО «УК «ВОЛМА» Евгения Доморощина реализует проект «Жизнь против боли», направленный на поддержку преподавателей. В рамках проекта учителям предоставят возможность пройти качественное медицинское обследование и поправить здоровье.

«Совместно с главврачом медицинского центра «Сфера» мы разработали специальную программу для учителей зрелого возраста. Она включает не только общее обследование организма, но и конкретные процедуры», — утверждает Евгения.

Наиболее часто учителя страдают из-за проблем с позвоночником или суставами. Для тех, у кого была острая боль, мы организовали лазерное лечение, которое снимает болевой синдром буквально за первый сеанс, — подчеркнула собеседница «Ридуса».

Проектом «Жизнь против боли» уже заинтересовались в профсоюзе учителей. С помощью этой организации в медцентре «Сфера» были проведены «уроки медицины», где преподаватели проконсультировались со специалистами, а еще ознакомились с оборудованием, на котором можно обследоваться и пройти бесплатные процедуры.

«Учителей нужно беречь, они формируют наших детей — наше будущее, тратя на это массу энергии. Очень прискорбно, что учитель в России — не самый обеспеченный человек, и далеко не всегда может позволить себе качественное медобслуживание», — заключила Евгения.

Как ранее писал «Ридус», уже определены финалисты конкурса управленцев из Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. В финал вышел 151 участник. На очереди — выявление финалистов в Северо-Западном и Южном федеральных округах, а также два полуфинала в Центральном федеральном округе.

Конкурс «Лидеры России» является флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным для создания в стране эффективных социальных лифтов.