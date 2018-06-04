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Подмосковный ВДВшник стал звездой мейкапа

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© vk.com

Бывший ВДВшник Роман Савин добился выдающихся успехов в области макияжа, и всего за три года сумел пройти путь от обычного солдата-срочника до визажиста, успевшего поработать над образом самой Пэрис Хилтон.

Сейчас молодой человек не особенно любит вспоминать о службе в рядах Вооруженных сил. По словам Романа, единственный прыжок с парашютом, который ему довелось выполнить, его совершенно не впечатлил.

Зато профессиональные успехи в индустрии красоты, которая заинтересовала молодого человека три года назад, принесли ему настоящую известность далеко за пределами родной подмосковной Шатуры, передает телеканал «360».

Так, в прошлом году Роман принял участие в телепроекте «Мейкаперы» на телеканале «Пятница».

Теперь услуги Романа пользуются высоким спросом среди москвичей. Молодой человек регулярно приезжает в столицу, где читает лекции и проводит мастер-классы.

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