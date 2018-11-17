Суд Екатеринбурга постановил передать дочь россиянки отцу-итальянцу

Рассмотрев иск гражданина Италии Луиджи Ди Сальвио к супруге Дарье, Железнодорожный районный суд Екатеринбурга постановил передать мужчине двухлетнюю дочь, которую ее мать якобы похитила и удерживала в России.

Защита намерена обжаловать это решение, сообщил адвокат россиянки Михаил Трясоумов.

По его словам, суд руководствовался положениями Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Согласно им, приоритетом в урегулировании спорных семейных вопросов становится страна обычного проживания ребенка, пояснил юрист.

При этом он объяснил, что Италия не одобрила участие в конвенции России, хотя обе страны ее подписали в 2011 году. «Поэтому я считаю, чисто по формальным основаниям, конвенция не могла применяться Железнодорожным районным судом», — заявил РИА Новости Трясоумов.

Он также назвал несколько исключений, по которым ребенок не может быть возвращен в страну проживания. Это может произойти в том случае, если родитель не воспитывал ребенка, не содержал его или злоупотреблял своими родительскими правами, а также если возвращение ребенка создает реальную возможность причинения ему физического или психологического ущерба.

Как рассказала агентству сама Дарья Ди Сальвио, ей приходилось вместе с дочерью уезжать из Италии в Россию два раза в год, чтобы сдавать сессии, поскольку она получает второе высшее образование.

Дарья также заверила, что в каждой поездке она проживала с дочкой в России не менее полутора месяцев. При этом она отметила, что девочка привыкла находиться в России, так как в Екатеринбурге созданы все условия для комфортного проживания ребенка.

«Моя ошибка лишь в том, что сначала я была без адвоката на суде», — призналась россиянка.

По мнению Трясоумова, для отмены судебного решения после рассмотрения апелляционной жалобы сейчас имеются все основания.

Ранее сообщалось, что власти штата Нью-Джерси предъявили российской актрисе Ирине Усок обвинение в препятствовании осуществлению права по опеке, а именно в вывозе за пределы США дочери без уведомления ее биологического отца, которым может являться гражданин США.