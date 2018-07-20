Рогозин объявил об изготовлении двигателя для новейшей ракеты

Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о завершении сборки первого двигателя РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса «Союз-5 «Иртыш».

Глава корпорации отметил в своем микроблоге в Twitter, что двигатель был собран на «НПО Энергомаш» в Московской области.

В настоящее время, по его словам, РД-171МВ готовится к огневым испытаниям.

По мощности ему нет равных в мире, — сообщил Рогозин в соцсети.

«Иртыш» — российская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса, которая должна выводить на околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза.



Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» выделит 455 миллионов рублей на контроль за качеством сборки космической техники.