10+ неудачных творений дизайнеров, которые явно дали маху

Иногда кажется, что дизайнеры — самые несчастные люди на свете. От них требуют быть одновременно креативными, практичными, гениальными и точно следовать указаниям заказчика, даже самым странным. Немудрено, что под таким давлением работники этой сферы часто ошибаются и творят полную нелепицу. Однако некоторым людям нужно строго запретить заниматься дизайном, потому что, глядя на их творения, можно только истерически смеяться. Сделали для вас подборку нелепых дизайнерских решений, авторы которых явно дали маху.

1. «Экстраэкономкласс»

2. «Пол в больничном коридоре похож на место преступления»

3. «Музыка объединяет людей»

4. «И рыба, и мясо»

5. «В этом туалете я могу видеть себя писающим сразу в 500 измерениях»

6. «Кажется, для игры в крестики-нолики нужен ещё один ряд»

7. «Я почти уверена, что зеркало работает не так»

8. «Дом престарелых украсили к Хеллоуину»

9. «Дизайнер этих легинсов — явно мужчина»

10. «Лестница-убийца»

11. «Весёлый пароходик, на котором написано „анальные круизы“»

12. «Вероятно, в этом отеле номера комнат по этажам распределял трёхлетний ребёнок»

13. «Велосипедная дорожка — очень креативная»

14. «Мои ноги болят от одного взгляда на эту кровать»

15. «Что случилось с этой девушкой?»

16. «Так себе дизайн для туалета»

17. «Теперь за этот забор точно никто не прорвётся»

18. «Надеюсь, дизайнера тоже заставили это читать»

19. «Я увидел это в одном детском туалете»

20. «Модельер явно дал маху или он извращенец»

21. «Позвольте, но откуда снежинка?»

22. «Так выглядит человек-пончик сзади»

23. «Кнопка сигнализации прямо за дверью — очень „умное“ решение»

24. «Свекровь хотела увековечить этот трогательный момент. Получилось так себе»

25. «Прозрачные двери в туалетах. Просто почему?»

26. «Как вам трусы в качестве новогоднего украшения?»

27. «В прошлом году эта скульптура была установлена в Париже в качестве рождественской ёлки»

28. «Новые подсвечники моей бабушки»

29. «В этом контейнере для раздельного сбора мусора что-то неправильно»

30. «Здравствуйте, вы в порядке?»

31. «Очень кровожадный Спанч Боб»

32. «Дизайнеры рекламы на троллейбусах, похоже, самые несчастные люди в мире»

33. «Эта туалетная дверь надёжно закрывается»

Какое дизайнерское решение впечатлило вас больше прочих? Расскажите нам в комментариях!