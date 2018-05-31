Типы человеческих отношений изобразили с помощью двух линий
- 08 февраля 2019, 13:26
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Художница Оливия де Рикат (Olivia de Recat), создающая иллюстрации для американского еженедельника The New Yorker, недавно нарисовала несколько картинок, которые показывают, как развиваются человеческие отношения на протяжении жизни. Простые и гениальные графические рисунки задели за живое тысячи людей.
Мне не по душе идея, что за людей нужно „держаться“. Любые отношения — это две независимые друг от друга жизни, которые двигаются согласно нашей воле. Близость похожа на танец, и её невозможно никому навязать. Всё, что мы можем сделать, — это быть рядом с теми, кого любим, когда мы нужны им, и наоборот. Я думаю, поэтому рисунок с изображением отношений с родителями так впечатлил множество людей, — объяснила свою идею Оливия.
Пользователи восхитились талантом художницы, сумевшей изобразить сложную динамику отношений двумя простыми линиями, а многие признались, что картинка с собакой произвела на них самое душераздирающее впечатление.
«Я считаю, очень важно понять, когда отношения, особенно дружеские и романтические, слишком сложны и не стоят вашей энергии. Это осознание придёт после того, как вы определите ваши главные жизненные ценности и будете уверены, что ваша линия движется в правильном для вас направлении. Если жить в мире с собой, то будут появляться друзья и возлюбленные, которые будут готовы идти рядом с вами, даже если кому-то будет иногда больно», — говорит Оливия де Рикат.
«В конце концов с вами останется лишь маленькая группа людей, прошедших с вами огонь, воду и медные трубы. И это хорошо! Значит, эти люди смогли зажечь внутри вас что-то настоящее и прекрасное», — поделилась своим мнением в Instagram художница.
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