найти ×
   
  • USD +0.04
    66.06
  • EUR -0.07
    74.90
СохранитьСохранено0
×

004768

Названа дата высадки зонда на астероид Рюгу

Small 8c0837760a
  • 08 февраля 2019, 12:56
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Японское агентство аэрокосмических исследований объявило о том, что межпланетный зонд «Хаябуса-2» планирует высадиться на астероид Рюгу 22 февраля.

Предполагалось, что аппарат приземлится на Рюгу еще в октябре прошлого года, но оказалось, что поверхность астероида очень неровная и зонд может повредить бортовую аппаратуру.

С того момента специалисты агентства занимались поиском безопасного места для высадки аппарата, где он сможет приступить к главной задаче миссии — сбору грунта.

Напомним, что Рюгу — это углеродистый астероид, открытый 10 мая 1999 года. Астрономы определили, что он похож по составу на углеродистые метеориты, которые падали на Землю ранее. В них ученые находили различные органические соединения, а также воду, что натолкнуло исследователей на мысль, как возникла жизнь на нашей планете.

В ночь с 20 на 21 сентября зонд «Хаябуса-2» спустил на поверхность астероида два маленьких ровера-прыгуна, которые исследовали поверхность 900-метрового астероида.

Именно это исследование помогло узнать, что Рюгу усыпан небольшими скалами и валунами различных форм и размеров и почти лишен мелкой космической пыли, которая часто встречается на астероидах и других космических телах.

Предполагается, что станция «Хаябуса-2» совершит три посадки на астероид, после чего к 2020 году вернется на Землю.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Ученые предупредили об опасности слишком долгого сна
4320067читать позжечитаю позже
Наука и техника
Названа полезная для сердца доза кофе
70228567читать позжечитаю позже

главное

|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

18020942читать позжечитаю позже

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя08 августа 2018

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

8249455читать позжечитаю позже