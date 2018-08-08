Названа дата высадки зонда на астероид Рюгу

Японское агентство аэрокосмических исследований объявило о том, что межпланетный зонд «Хаябуса-2» планирует высадиться на астероид Рюгу 22 февраля.

Предполагалось, что аппарат приземлится на Рюгу еще в октябре прошлого года, но оказалось, что поверхность астероида очень неровная и зонд может повредить бортовую аппаратуру.

С того момента специалисты агентства занимались поиском безопасного места для высадки аппарата, где он сможет приступить к главной задаче миссии — сбору грунта.

Напомним, что Рюгу — это углеродистый астероид, открытый 10 мая 1999 года. Астрономы определили, что он похож по составу на углеродистые метеориты, которые падали на Землю ранее. В них ученые находили различные органические соединения, а также воду, что натолкнуло исследователей на мысль, как возникла жизнь на нашей планете.

В ночь с 20 на 21 сентября зонд «Хаябуса-2» спустил на поверхность астероида два маленьких ровера-прыгуна, которые исследовали поверхность 900-метрового астероида.

Именно это исследование помогло узнать, что Рюгу усыпан небольшими скалами и валунами различных форм и размеров и почти лишен мелкой космической пыли, которая часто встречается на астероидах и других космических телах.

Предполагается, что станция «Хаябуса-2» совершит три посадки на астероид, после чего к 2020 году вернется на Землю.