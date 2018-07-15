В Пенсионном фонде рассказали, как увеличить пенсию

В Пенсионном фонде России (ПФР) привели примеры того, каким способом можно увеличить размер пенсии.

Самый простой путь — официальное трудоустройство. Если работодатель платил за сотрудника взносы в государственные внебюджетные фонды с полной зарплаты не менее 15 лет, то страховая пенсия будет гарантирована, рассказали в ПФР «Российской газете».

При этом в фонде отметили, что работникам стоит контролировать своих работодателей, действительно ли они совершают отчисления в Пенсионный фонд. Для этого нужно проверять состояние лицевого счета на сайте или в отделении ПФР.

Страховая пенсия по старости будет расти в том случае, если работник будет делать добровольные отчисления в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Кстати, такие взносы могут делать и индивидуальные предприниматели, а также адвокаты, нотариусы, работающие за границей российские граждане и даже домохозяйки, на которых не распространяется ОПС.

Еще один из способов увеличения пенсии — откладывать средства с помощью государственной программы софинансирования пенсионных накоплений.

Для этого стоит обзавестись справкой о зарплате за любые пять лет подряд до 2002 года, когда у человека были самые высокие доходы.

Также можно увеличить пенсию, сделав ее перерасчет за периоды ухода за детьми. В ПФР отметили изданию, что по итогам 2017—2018 годов за нестраховые периоды размер увеличения страховых пенсионных выплат составил 417 рублей

В фонде также добавили, что если человек оформит пенсию спустя несколько лет после достижения пенсионного возраста, то выплаты, которые ему назначат, станут выше.

В 2018 году в России был повышен возраст выхода на пенсию: для мужчин — до 65 лет, а для женщин — до 60. Для мужчин с 1963 по 1968 год рождения и женщин с 1958 по 1963 год рождения предусмотрен «переходный период», согласно которому они смогут выйти на пенсию раньше, чем более молодые граждане.

