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СМИ «госпитализировали» актрису Александру Яковлеву

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Актриса Александра Яковлева опровергла сообщения ряда федеральных СМИ о своей экстренной госпитализации.

«Медики спасли бывшую жену журналиста Александра Невзорова, у которой случился судорожный припадок, когда она отдыхала в своей квартире. Она была доставлена в одну из больниц Северной столицы», — сообщил телеканал РЕН ТВ.

Позже журналисты дозвонились до Яковлевой и взяли у нее комментарий. «Это ошибочная информация. Я себя нормально чувствую. Мы не в больнице. Все хорошо», — сказала она, добавив, что находится на репетиции.

Также комментарий у звезды советского кинематографа удалось взять корреспонденту ФАН. Александра Яковлева рассмеялась и опровергла все слухи об ухудшении здоровья, сообщив, что «жива — здорова, готовится к премьере». Также Яковлева поблагодарила журналиста за беспокойство и предположила, «что, наверное, какие-то враги эту чушь распространяют».

Александра Яковлева в 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Дебютировала в кино годом позже в фильме «Экипаж». Также снялась в известных фильмах «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и других. В 1993 году стала заниматься общественно-политической деятельностью, в 2012 году баллотировалась в мэры Калининграда, с 2016 года является депутатом городского совета Калининграда.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что народный артист СССР Василий Лановой, несмотря на преклонный возраст, хорошо себя чувствует и продолжает играть в Театре имени Вахтангова.

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