Максиму Шевченко припомнили мат в адрес жителей Петербурга

Журналист Максим Шевченко заявил о намерении участвовать в качестве кандидата в губернаторских выборах в Санкт-Петербурге.

«Может быть, пойду вообще не от партии. А что, разве петербуржцы не дадут собрать мне голоса? Все-таки Петербург — не какая-то далекая провинция, где все запуганы каким-нибудь зловещим губернатором и управлением внутренней политики администрации президента. Петербург — город, где люди обладают человеческим достоинством. Они заинтересованы в том, чтобы Петербург был европейским, открытым, публичным в смысле дискуссий», — цитирует заявление Шевченко «Интерфакс».

Выборы губернатора Санкт-Петербурга должны состояться 8 сентября 2019 года в единый день голосования.



Пользователи соцетей немедленно припомнили Максиму Шевченко его нецензурное высказывание в адрес жителей Петербурга. Сидя в студии радиостанции «Эхо Москвы», Шевченко возмутился тем, что петербуржцы выступают против идеи назвать мост через Дудергофский канал в честь главы Чечни Ахмата Кадырова, хотя допустили появление в городе памятной доски маршалу Маннергейму.

«О****еть, эти петербуржцы — это что-то. Маннергейм участвовал в блокаде Ленинграда, понимаете, в гибели двух миллионов человек был повинен, ему — мемориальную доску. А Ахмат Кадыров, понимаете, не заслуживает, чтобы мост назвали. Вот в этом вся сущность этого б*****го города, понимаете», — сказал Шевченко.

Позже властям Санкт-Петербурга все же пришлось демонтировать мемориальную доску финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму из-за энергичных акций протеста гражданского общества.

Раскритиковали решение журналиста идти в губернаторы и по другим мотивам.

Напомним, в 2018 году Максим Шевченко при поддержке КПРФ выдвигался в губернаторы Владимирской области, однако избирательная комиссия отказала ему в регистрации в качестве кандидата, поскольку он не смог преодолеть муниципальный фильтр.

