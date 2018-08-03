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Замороженную кошку едва спасли от смерти

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  • 07 февраля 2019, 23:03
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В американском городе Монтана из дома сбежала кошка, когда хозяева нашли её, она лежала бездыханная, облепленная большими кусками смёрзшегося с шерстью снега и не не подавала признаков жизни, а на улице было -10. Животное немедленно отвезли к ветеринару.

«Я практикую 24 года и такого никогда не видел. Вся шерсть кошки была покрыта снегом и льдом, она была буквально запечатана в снежную ловушку. Животное настолько переохладилось, что термометр ничего не показывал, это значит, что её температура упала ниже 32 градусов. А норма для кошек примерно 38 С», — рассказал доктор Джевон Кларк (Jevon Clark).

Ветеринар с коллегами начал потихоньку согревать животное с помощью тёплой клетки и специальных нагревательных колодок, попутно осторожно освобождая шерсть кошки от кусков снега. Когда пушистая пришла в сознание, её отправили в клинику скорой помощи, так как её температура оставалась экстремально низкой и опасной для жизни.

К счастью, кошка вскоре полностью оправилась и была отдана хозяевам, которые поклялись глаз с неё не спускать и закрыть все выходы в доме.

Ранее «Ридус» рассказывал, как случайный прохожий нашёл 12 котят, запертых в клетке и выброшенных на снег. Среди них были совсем крошечные пятинедельные малыши.

Также мы писали трогательную историю о том, как страшного полуслепого кота спасли с улицы, а когда выходили и вылечили, оказалось, что котик — настоящий красавчиком с разными глазами.

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