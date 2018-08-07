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СМИ: при взрыве гранаты в Ульяновской области пострадали два силовика

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© flickr.com

В результате взрыва гранаты пострадали двое сотрудников правоохранительных органов. Инцидент произошел во время учений в Ульяновской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в силовых структурах.

Двое пострадавших сотрудников, они в реанимации, — заявил собеседник агенства.

В правоохранительных органах информацию пока не комментируют.

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