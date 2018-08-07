СМИ: при взрыве гранаты в Ульяновской области пострадали два силовика
- 07 февраля 2019, 20:45
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
В результате взрыва гранаты пострадали двое сотрудников правоохранительных органов. Инцидент произошел во время учений в Ульяновской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в силовых структурах.
Двое пострадавших сотрудников, они в реанимации, — заявил собеседник агенства.
В правоохранительных органах информацию пока не комментируют.
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