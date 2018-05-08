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Эпичная борьба пожарных с огнём напомнила схватку с тёмными силами

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  • 07 февраля 2019, 14:56
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В соцсетях стало популярным видео, в котором пожарные тушат пламя необычным способом. Спасатель движется прямо на бушующий огонь и словно заключает его в прозрачный кокон воды, бьющей из шланга. Выглядит опасно, эпично и очень брутально. Ролик, попавший в топ на портале Reddit, так и подписали: Fire vs Water («Огонь или вода?»). Интернет-пользователи пришли в восторг от работы огнеборцев и тут же сравнили её с битвой за Хогвартс и борьбой добра и зла. А в комментарии пришёл бывший пожарный и объяснил, в каких случаях используется такой способ тушения.

Fire VS Water. from r/gifs

«Это похоже на бой Дамблдора и Волан-де-Морта!», «Тёмный огонь тебе не поможет, пламя Удуна. Возвращайся во мрак!», «Эта схватка эпична, как битва за Хогвартс», — написали восхищённые юзеры.

Некоторые пользователи отметили, что никогда не видели, чтобы так опасно тушили пламя. И публикацию вскоре прокомментировал экс-пожарный, который объяснил, что такой приём используется при возгорании горючих жидкостей.

Я уже 19 лет не работаю пожарным, но такой тип атаки раньше использовался против канистр с горючими жидкостями. Мы использовали две команды и шланг, распыляющий воду. При идеальном раскладе также использовались две пожарные машины, чтобы иметь возможность дозаправиться. Третий пожарный должен был стоять между группами и направлять их. Когда пожарные приближались к очагу возгорания на достаточное расстояние, они направляли два шланга, поворачивали клапаны, и вода начинала бить двумя V-образными струями, чтобы всё потушить. Хорошие были времена!

Кое-кто был обеспокоен безопасностью огнеборцев: «Они слишком сильно доверяют этому шлангу, страшно…»

Работа пожарных связана с риском для жизни, но в свободное время эти отважные ребята тоже любят веселиться и дурачиться. Так, в Сети прославился один пожарный, который научился исполнять лунную походку прямо на высоте 30 метров. Причём в полном обмундировании!


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