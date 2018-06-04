Перед Босфором и Дарданеллами застряли российские нефтетанкеры

Перед турецкими проливами Босфор и Дарданеллы образовалась «пробка» из нефтеналивных танкеров, которые везут примерно 41 миллион баррелей нефти из черноморских портов. Танкеры стоят в общей очереди из 55 судов.



«Время ожидания прохождения через проливы танкеров, покидающих Черное море, составляет около 16 дней, что значительно больше, чем обычные 5−6 дней, и является максимальным временем ожиданием с 2014 года», — сообщает «Коммерсант».

Движение в обратном направлении, из Эгейского в Черное море, также затруднено, а время ожидание достигает 14 дней.

Задержки вызваны введением Турцией новых правил прохода судов, согласно которым для этого требуется больше буксиров, а также неблагоприятными погодными условиями.

Проблемы с транспортировкой нефти через проливы могут сказаться на средиземноморских нефтеперерабатывающих заводах, которые после выработки запасов начнут испытывать дефицит сырья.

Начало года для транспортного флота и так выдалось напряженным. Сказался крупный пожар на танкерах «Канди» и «Маэстро», которые несколько дней подряд горели в акватории Черного моря, а также угрозы украинских военных и государственных деятелей закрыть для российских кораблей проход через Босфор и Дарданеллы.