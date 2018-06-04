Посольство Украины в Париже призвало местных журналистов «вернуть Крым»

Посольство Украины во Франции обратилось к руководству местного информационного агентства AFP в связи с публикацией фотоматериала, на котором территория Крыма была де-факто обозначена в составе России.

Причиной для недовольства послужила распространенная накануне инфографика, на которой были отмечены страны, поддерживающие действующего президента Венесуэлы Николаса Мадура и его политического оппонента Хуана Гуаидо.

Украинские дипломаты потребовали немедленно исправить допущенную «ошибку» и не повторять ее впредь. Свои требования к AFP они изложили на официальной странице диппредставительства в Facebook.

Несмотря на многочисленные разъяснения и однозначную четкую позицию международного сообщества, некоторые французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах. В связи с появлением 4 февраля в Twitter агентства AFP карты с некорректным изображением Крыма, посольство обратилось к руководству агентства с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации и неповторения подобных случаев в будущем. Ожидаем адекватный ответ, — говорится в интернет-обращении.

Несмотря на требования украинских дипломатов, послужившая причиной конфликта инфографика по состоянию на вечер 6 февраля продолжает находиться в официальном Twitter агентства.

Следует отметить, что подобные инциденты уже неоднократно происходили «по вине» различных мировых СМИ.

Так, в ноябре 2017 года негодование украинских властей вызвала карта, подготовленная американским изданием The New York Times. На ней полуостров был обозначен в качестве спорной территории.

Год спустя скандал вокруг использования карты с российским обозначением Крыма разгорелся уже в Министерстве инфраструктуры самой Украины.