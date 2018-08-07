Один человек погиб при обрушении 8-этажного жилого дома

Один человек погиб и еще несколько продолжают оставаться под завалами после обрушения многоэтажного дома в Стамбуле. Еще одна извлеченная из-под обломков женщина доставлена в больницу, сообщает местное издание Daily Sabah.

По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за обветшания конструкции 8-этажного здания. Эту же информацию подтверждают свидетельства очевидцев, не зафиксировавших характерных признаков взрыва в момент обрушения.

Всего в рухнувшем доме было 14 квартир. В них проживало около 27—30 человек, сообщили спасатели.

Представители экстренных служб не исключают, что в ближайшие часы количество пострадавших может возрасти.