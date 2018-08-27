Путин предложил продлить амнистию капитала

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить на год так называемую амнистию капитала, то есть добровольное декларирование физическими лицами имущества, активов и счетов, находящихся за рубежом.

Именно изъяны национальной юрисдикции, надо признать это, недостаточность гарантий защиты частной собственности вынудили многих предпринимателей регистрировать свои активы за рубежом и выводить эти активы, — заявил глава российского государства, выступая на форуме «Деловой России».

Путин отметил, что ранее была предусмотрена амнистия капитала, действующая до 1 марта 2019 года, при которой частные лица были освобождены «от ответственности за ряд правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства»

Президент добавил, что для граждан, переводящих свои деньги в Россию и регистрирующих «свой бизнес в районах с особыми правовыми условиями, можно продлить амнистию».

Российский лидер также подчеркнул, что считает целесообразным освободить на один год граждан от уплаты НДФЛ с прибыли контролируемых ими иностранных компаний при условии, если в 2019 году они станут налоговыми резидентами РФ, сообщает «Интерфакс».