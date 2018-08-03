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Марсианский InSight спрятал свой сейсмограф под колпак

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  • 06 февраля 2019, 12:58
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© NASA

Руководители марсианской миссии рассказали, что посадочная платформа InSight спрятала сейсмограф под защитный колпак, чтобы аппарат смог подготовиться к миссии.

«Домик» защитит аппаратуру не только от низких температур Красной планеты, но и от сильного ветра и пыли.

Аппарат накрыл прибор с помощью руки-манипулятора, которая в будущем понадобится InSight для копания грунта. За процессом выгрузки наблюдали две камеры, которые сделали серию снимков.

Сейсмограф стал первый подобным аппаратом, кому посчастливилось работать вне Земли, — отметили руководители миссии.

Напомним, что старт миссии InSight состоялся 5 мая 2018 года, а уже 26 ноября 2018 года посадочный модуль приземлился на марсианское нагорье Элизиум. После посадки станция некоторое время находилась в спящем режиме, чтобы сэкономить запасы энергии.

Заряжается станция с помощью солнечных панелей, установленных на крыше аппарата.

Рабочая зона у InSight небольшая — всего четыре на два метра. В этом месте аппарат высадил сейсмограф SEIS, и чуть позже поставит электромеханический бур HP3, предназначенный для измерения тепловых потоков в марсианском грунте.

Высадка сейсмографа произошла 19 декабря, после чего ученые дистанционно выравнивали положение сейсмографа относительно поверхности Марса, а также регулировали работу датчиков.

В субботу, 2 февраля, инженеры при помощи роботизированной руки накрыли сейсмограф ветро- и теплоизолирующим колпаком. Колпак поможет аппарату уменьшить помехи, возникающие из-за перепада температур и других явлений.

Помимо колпака у сейсмографа есть шестиугольный контейнер, стенки которого сделаны из сотового материала, препятствующие движению воздуха внутри него. В сочетании с углекислым газом внутри контейнера поддерживается нужная температура.

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