Почерк российского врача шокировал иностранцев

На портале Reddit опубликовали записку от российского врача с таким ужасным почерком, что пользователи не смогли разобрать ни слова. Публикация быстро стала популярной и набрала свыше 25 тысяч лайков и 700 комментариев, в которых иностранцы предполагают, что это суперсекретный шифр, чья-то кардиограмма или детские каракули, но никак не человеческий почерк. Обескуражены оказались даже русские.

«А ты уверен, что это не запись сейсмографа?», «Эмм. Как это работает? Я не понимаю, на что я смотрю. Мой глаз не видит никаких вообще никаких букв, только загогулины», «Больше похоже на кардиограмму», «Мне кажется, ты просто нашёл чьи-то детские рисунки», — написали шокированные юзеры и попросили о помощи: «Кто-нибудь, помогите это прочитать!».

Однако в замешательстве оказались даже сами русские: «Я из России, и я тоже не понимаю, что здесь написано.

Один из иностранцев догадался, кто может писать такими закорючками: «Да все русские, которые пишут таким курсивом, — врачи».



Ну, а потом в комментарии пришёл гений, который смог расшифровать тайное послание неизвестного доктора:

Я думаю, что могу прочитать это.

«На приёме t 36,6. Обратилась по беременности. АД 100/60. Жалоб нет. На «Д» учёте не состоит. Состояние удовлетворительное. Тоны сердца ритмичные. ??? … ДН: АГ в анам (незе)».

Итак, у беременной женщины раньше была артериальная гипертония, но сейчас всё хорошо.

«Да вы чёртов гений!», «Ваш мозг надо срочно проанализировать, пройдите, пожалуйста, в этот чёрный фургон», — восхитились иностранцы суперспособностью русского переводить такую абракадабру на человеческий язык.

На портале Reddit далеко не в первый раз поражаются увиденному в России. Для этого на сайте даже завели отдельный сабреддит под названием A Normal Day In Russia. «Ридус» уже писал, как там удивлялись парковке российских водителей.

Что касается записок, недавно мы рассказывали, как соцсети умилило детское признание в любви к колбасе. Девочка так искренне и трогательно описала предмет своих воздыханий, что остаётся только восхищаться.

Также мы писали о трогательной записке наивной девочки, которую та оставила в подъезде, чтобы её лыжи не украли.



А вот другая девочка написала такое страшное сочинение о вымышленном друге, что до смерти перепугала взрослых.