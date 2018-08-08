Скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский

В возрасте 42 лет скончался корреспондент службы информации телеканала НТВ Юрий Кучинский.

«За прошедшие годы для многих из нас он стал не просто коллегой, но и другом. Ровно через неделю Юре Кучинскому исполнилось бы 43 года», — сообщили его коллеги.

О причинах смерти журналиста не сообщается.

Юрий Кучинский родился 12 февраля 1976 года в Перми, окончил филологический факультет Пермского государственного университета, вел экономическую программу «Деловой квартал» в продакшн-студии «Я».

«Потом был Петербург, несколько лет работы на городских и федеральных телеканалах. И вот Москва, Останкино, снова НТВ. Это было 12 лет назад. У него был особый, всегда узнаваемый, индивидуальный стиль сюжетов. Юрий как никто мог раскрыть и показать с неожиданного ракурса даже самую банальную тему», — вспоминают на телеканале.



Напомним, осенью 2018 года из-за несчастной любви погиб корреспондент НТВ Никита Развозжаев. Развозжаева нашли под окнами дома в Москве, где он снимал квартиру. «Мы соболезнуем всем родственникам и близким Никиты. Для нас это большая беда. Вспоминаем его таким молодым, активным, творческим, жизнерадостным человеком, который всегда излучал позитив. Рядом с ним было приятно находиться вместе, было приятно работать. Сейчас все его коллеги скорбят, — рассказал тогда «Ридусу» замначальника службы информационных программ телерадиовещания Алексей Лощинин.