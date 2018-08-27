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Вандалы осквернили могилу Карла Маркса

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© Игорь Броварник/ТАСС

Расположенная на Хайгейтском кладбище в Лондоне могила немецкого философа Карла Маркса была осквернена неизвестными.

Вандалы повредили мраморную табличку, которая установлена на памятнике.

На табличке выгравированы годы жизни Маркса и его супруги Женни фон Вестфален, похороненной рядом с ним.

«Мемориал Карла Маркса осквернен вандалами! Он выглядит так, как будто его били молотком», — говорится в сообщении кладбища, опубликованного в Twitter.

В нем также отмечается, что это исторический памятник первостепенного значения, и «так обращаться с нашим наследием недопустимо».

Администрация кладбища пока не оценила нанесенный ущерб, но пообещала в кратчайшие сроки устранить повреждения.

В настоящее время решается вопрос установки камер видеонаблюдения возле могилы, пишет ФАН.

Ранее сообщалось, что в Калининграде вандалы облили краской могилу философа Канта.

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