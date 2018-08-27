Вандалы осквернили могилу Карла Маркса
- 05 февраля 2019, 20:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Расположенная на Хайгейтском кладбище в Лондоне могила немецкого философа Карла Маркса была осквернена неизвестными.
Вандалы повредили мраморную табличку, которая установлена на памятнике.
На табличке выгравированы годы жизни Маркса и его супруги Женни фон Вестфален, похороненной рядом с ним.
«Мемориал Карла Маркса осквернен вандалами! Он выглядит так, как будто его били молотком», — говорится в сообщении кладбища, опубликованного в Twitter.
В нем также отмечается, что это исторический памятник первостепенного значения, и «так обращаться с нашим наследием недопустимо».
Администрация кладбища пока не оценила нанесенный ущерб, но пообещала в кратчайшие сроки устранить повреждения.
В настоящее время решается вопрос установки камер видеонаблюдения возле могилы, пишет ФАН.
Ранее сообщалось, что в Калининграде вандалы облили краской могилу философа Канта.
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