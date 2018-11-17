С Глушакова взыскали солидные алименты

Никулинский суд Москвы официально развел футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова с его женой Дарьей.

Согласно вынесенному постановлению, спортсмену придется перечислять на содержание детей треть от всех своих заработков, а также платить ежемесячно бывшей супруге 100 тысяч рублей до достижения младшей дочери трехлетнего возраста.

Об этом сообщил в Twitter адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой.



Он также прокомментировал решение суда Федеральному агентству новостей. «Все зависит от доходов Дениса. Там же не только футбол, там рекламные контракты и так далее», — отметил Жорин.

Он пояснил изданию, что не уполномочен разглашать сумму, но заверил, что этой суммы вполне достаточно для того, чтобы воспитывать и содержать детей на привычном для них уровне жизни.

Как известно, у Глушаковых, поженившихся в 2010 году, подрастают две дочери — Валерия и Александра. Инициатором развода стал сам футболист.

В октябре 2018 года Жорин пригрозил Глушакову уголовным расследованием, заявив, что футболист вывел со своих счетов до 100 миллионов рублей.

Ранее спартаковец потребовал определить место жительства детей с ним и взыскать алименты с жены в размере 80 тыс. рублей.

До этого Дарья Глушакова застала своего супруга в бане с «проституткой».