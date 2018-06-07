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В Великобритании появится пассажирский водородный поезд

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  • 05 февраля 2019, 18:08
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© Vivarail

Группа британских инженеров из компании Vivirail разработала модульный водородный поезд, который состоит из топливных элементов, цистерн и двух литий-ионных батарей.

Если все пойдет по плану, поезд прокатит своих первых пассажиров уже в конце 2019 года.

Согласно проекту, поезд будет состоять из двух локомотивов, работающих на аккумуляторах, и двух вагонов 230 класса с топливными элементами и водородными цистернами. Для отсеков с водородом приготовлено специальное место — под полом вагонов.

Разработчики заявили, что водородный поезд может проехать без дозаправки 1000 км, а с помощью рекуперативной системе во время торможения будут восстанавливаться запасы энергии.

Великобритания не первая страна, которая хочет полностью отказаться от дизельных поездов и перейти на более безопасный для экологии транспорт. По планам британского правительства, к 2040 году они полностью откажутся от дизельных поездов.

Министерство транспорта недавно объявило о выделении $2,28 млн на пять проектов по сокращению эмиссии углекислого газа от железнодорожного транспорта страны.

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