Обвиняемые в педофилии экс-депутаты предстали перед судом
- 05 февраля 2019, 17:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Астрахани начался судебный процесс в отношении двух бывших депутатов облдумы, обвиняемых в педофилии.
Он проходит в закрытом режиме, сообщает «Медуза».
По данным СУ СК РФ по Астраханской области, на счету подсудимых — 78 эпизодов изнасилований и действий сексуального характера в отношении детей, некоторым из которых было по 8 — 12 лет.
В ходе осмотра съемной квартиры, где совершались противоправные действия, были изъяты фотоаппарат, видеокамера, а также ноутбуки и электронные носители, содержащие более 1400 изображений и видеозаписей порнографического характера.
В результате следователи установили 10 потерпевших несовершеннолетних лиц в возрасте от 8 до 17 лет.
По версии следствия, с 2016 по 2018 годы 54-летний обвиняемый приглашал в арендованную им квартиру несовершеннолетних детей, в отношении которых совершал развратные действия.
С декабря 2017 года по февраль 2018 года он совершал эти действия уже вместе со своим 56-летним знакомым.
Кроме того, 20-летняя знакомая обвиняемого приводила ему малолетних, в том числе своих племянников — 8 и 12 лет, сообщается на сайте регионального следственного управления СК.
Разоблачить педофилов удалось благодаря сигналу, поступившему от женщины, сообщившей о том, что ее сосед водит в квартиру несовершеннолетних девочек.
Когда полицейские прибыли на место, мужчина пытался сбежать, спрыгнув с балкона второго этажа. Однако в итоге он был задержан.
Ранее сообщалось о задержании в Москве 50-летнего мужчины, подозреваемого в насилии над несовершеннолетними. По версии следствия, он подходил к девочкам во дворах жилых домов и совершал в отношении них насильственные и развратные действия сексуального характера.
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