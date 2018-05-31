В унитазе лед, на потолке сосулька: инвалиду I группы дали квартиру
- 05 февраля 2019, 13:24
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В городе Тарко-Сале, что в Ямало-Ненецком автономном округе, администрация предоставила инвалиду I группы квартиру с невыносимыми условиями проживания.
По словам дочери мужчины, ее отец получил квартиру осенью 2017 года, так как входит в список тяжелобольных.
Зимой того же года начались проблемы: холод в доме, не работала канализация.
Летом в доме сделали ремонт, но после него стало еще хуже.
В ноябре прошлого года начались очередные морозы. Когда женщина вызвала специалистов, их градусник показал, что в квартире 11 градусов ниже нуля.
Представители управления городского хозяйства начали вскрывать полы, искать дефекты, но ничего не обнаружили.
Женщина рассказала в беседе с URA.RU, что подавала документы на переселение в Тюмень по программе «Сотрудничество», но ей отказали, мотивировав это тем, что отцу «уже дали жилое помещение».
На записи, размещенной в соцсети, видно, что в ванне и унитазе замерзла вода, а с потолка свисает сосулька.
По словам женщины, отец живет у ее сестры, так как в этой квартире находиться просто невозможно.
Она также рассказала, что в аналогичной ситуации находится и ее мать — инвалид III группы, которую из ветхого жилья переселили в другой дом, но там также невозможно жить из-за щелей в окнах и холода в квартире.
В администрации Пуровского района агентству сообщили, что эта проблема стоит на контроле главы муниципалитета. «Ему в решении проблемы помогают заместители», — сообщили в ведомстве. Более конкретной информации агентству получить не удалось.
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