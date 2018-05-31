найти ×
   
  • USD -0.02
    65.57
  • EUR -0.14
    74.91
СохранитьСохранено0
×

00163

В унитазе лед, на потолке сосулька: инвалиду I группы дали квартиру

Small default

© vk.com

В городе Тарко-Сале, что в Ямало-Ненецком автономном округе, администрация предоставила инвалиду I группы квартиру с невыносимыми условиями проживания.

По словам дочери мужчины, ее отец получил квартиру осенью 2017 года, так как входит в список тяжелобольных.

Зимой того же года начались проблемы: холод в доме, не работала канализация.

Летом в доме сделали ремонт, но после него стало еще хуже.

В ноябре прошлого года начались очередные морозы. Когда женщина вызвала специалистов, их градусник показал, что в квартире 11 градусов ниже нуля.

Представители управления городского хозяйства начали вскрывать полы, искать дефекты, но ничего не обнаружили.

Женщина рассказала в беседе с URA.RU, что подавала документы на переселение в Тюмень по программе «Сотрудничество», но ей отказали, мотивировав это тем, что отцу «уже дали жилое помещение».

На записи, размещенной в соцсети, видно, что в ванне и унитазе замерзла вода, а с потолка свисает сосулька.

По словам женщины, отец живет у ее сестры, так как в этой квартире находиться просто невозможно.

Она также рассказала, что в аналогичной ситуации находится и ее мать — инвалид III группы, которую из ветхого жилья переселили в другой дом, но там также невозможно жить из-за щелей в окнах и холода в квартире.

В администрации Пуровского района агентству сообщили, что эта проблема стоит на контроле главы муниципалитета. «Ему в решении проблемы помогают заместители», — сообщили в ведомстве. Более конкретной информации агентству получить не удалось.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
В чем польза кофейного аромата
9262842читать позжечитаю позже
Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете
4017248читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

141031782читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

301839791читать позжечитаю позже