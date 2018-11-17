13 весёлых доказательств того, что покупки в интернете — это та ещё лотерея
- 05 февраля 2019, 13:31
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
1. «Кажется, кто-то сшил остатки случайных тканей» (верхнее фото)
Онлайн-покупки — настоящее спасение, если вы слишком заняты, чтобы поехать в магазин, а вещь нужна прямо сейчас. В наше время всё необходимое можно найти, не выходя из дома и заказать доставку прямо к дверям квартиры. Только вот беда в том, что ожидание часто не соответствует реальности. И товар, который прекрасно выглядел в интернете, наяву может иметь совсем другой вид, цвет и размер.
Собрали для вас смешные примеры того, что покупки в Сети — это та ещё лотерея. Хорошо, что у покупателей хватило самоиронии, чтобы посмеяться над своим неудачным приобретением.
2. «Авокадо, бедняга, что с тобой?»
3. «Это не похожу на ту панду, что я видела на сайте»
4. «Заказал сковородку в интернете»
5. «Ну такое...»
6. «Кресло, это ты?»
7. «Эти штаны из латекса знали лучшие времена»
8. «Купил коврик для собаки. Пёс старается, как может»
9. «Синдерелла, где ты?»
10. «Меня нагло обманули с масштабами»
11. «Отдам юбку кукле»
12. «Это коврик, похоже, многое повидал в жизни»
13. «Хотела быть Золушкой, но похожа больше на тыкву»
А вам случалось совершать неудачные покупки в интернете? Поделитесь с нами своей историей в комментариях.
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