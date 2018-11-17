1. «Кажется, кто-то сшил остатки случайных тканей» (верхнее фото)

Онлайн-покупки — настоящее спасение, если вы слишком заняты, чтобы поехать в магазин, а вещь нужна прямо сейчас. В наше время всё необходимое можно найти, не выходя из дома и заказать доставку прямо к дверям квартиры. Только вот беда в том, что ожидание часто не соответствует реальности. И товар, который прекрасно выглядел в интернете, наяву может иметь совсем другой вид, цвет и размер.

Собрали для вас смешные примеры того, что покупки в Сети — это та ещё лотерея. Хорошо, что у покупателей хватило самоиронии, чтобы посмеяться над своим неудачным приобретением.

2. «Авокадо, бедняга, что с тобой?»

3. «Это не похожу на ту панду, что я видела на сайте»

4. «Заказал сковородку в интернете»

5. «Ну такое...»

6. «Кресло, это ты?»

7. «Эти штаны из латекса знали лучшие времена»

8. «Купил коврик для собаки. Пёс старается, как может»

9. «Синдерелла, где ты?»

10. «Меня нагло обманули с масштабами»

11. «Отдам юбку кукле»

12. «Это коврик, похоже, многое повидал в жизни»

13. «Хотела быть Золушкой, но похожа больше на тыкву»

А вам случалось совершать неудачные покупки в интернете? Поделитесь с нами своей историей в комментариях.