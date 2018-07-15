Ветеран «Спартака» раскрыл историю скандального фото со стриптизершей
- 05 февраля 2019, 12:30
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев, на минувшей неделе отпраздновавший 70-летний юбилей, раскрыл историю снимка, на котором он в расстегнутой рубашке сидит перед полуобнаженной женщиной.
В середине января это фото, появившись в одной из публикаций Sports.ru, вызвало серьезный ажиотаж среди читателей ресурса.
По словам Евгения Ловчева, фотография была сделана около 20 лет назад во время церемонии закрытия турнира любительской футбольной лиги, а запечатленная на ней девушка модельной внешности — артистка шоу-программы «стриптизерш-толстушек».
Состоялось награждение, люди выпивали. В этот момент на сцене была развлекательная программа. Ко мне подошла не очень толстая, но остальные были толстушками. Целая группа раздетых. Под музыку они танцевали, а потом стали подходить к столам, — рассказал Евгений Ловчев.
Желая подыграть приблизившейся к нему артистке, Ловчев «немного расстегнул рубашку». Именно в этот момент и был сделан скандальный снимок, рассказал он в интервью журналисту Sports.ru.
После этого все закончилось — полностью рубашку не снял, — признался бывший спортсмен.
По словам ветерана московского «Спартака», после этого инцидента он попросил организаторов мероприятия «заканчивать такие дела». Ловчев также уточнил, что вместе с ним на церемонии закрытия присутствовали несколько других бывших футболистов столичных клубов.
Накануне Евгений Ловчев рассказал «Ридусу» о своем отношении к нынешнему капитану «красно-белых» Денису Глушакову. Экс-спартаковец заявил, что если Глушаков продолжит регулярно забивать голы, то «уже завтра фанаты будут целовать его куда только можно».
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