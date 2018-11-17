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На Урале назначили преемника скандальной чиновницы Глацких

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© minobraz.egov66.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил руководителя новообразованного министерства образования и молодежной политики, созданного после реорганизации департамента, который ранее возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.

Новую должность, согласно указу губернатора, занял Юрий Биктуганов, до этого руководивший областным министерством общего и профессионального образования.

Напомним, чемпионка Олимпийских игр 2004 года Ольга Глацких получила скандальную известность после своего заявления, сделанного на ноябрьском круглом столе в Кировграде. Выступая перед участниками мероприятия, Глацких заявила, что молодым россиянам «государство вообще ничего не должно».

С вызвавшим волну народного негодования высказыванием пришлось разбираться лично губернатору Куйвашеву. 6 ноября Ольгу Глацких отстранили от занимаемой должности, двумя днями позже ее исключили из политического совета «Единой России».

В декабре 2018 года указом главы Свердловской области был ликвидирован департамент, где работала Глацких, его функции перешли к новому министерству образования и молодежной политики.

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