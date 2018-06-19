Видео: футбольный тренер Моуринью упал на хоккейном матче в Балашихе

Знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью упал во время символического вбрасывания перед началом хоккейного матча КХЛ между петербургским СКА и омским «Авангардом» в Балашихе.

Падение Моуринью на лед было запечатлено на видео.

На кадрах видно, как бывший тренер таких топ-клубов мира, как «Челси», «Реал», «Интер» и «Манчестер Юнайтед», делает вбрасывание и начинает уходить на трибуны. Однако он неожиданно оборачивается, чтобы пожать руку нападающему СКА Павлу Дацюку, и в этот момент поскальзывается на ковровой дорожке и падает на лед.

Матч между «Авангардом» и СКА начался в подмосковной Балашихе 4 февраля в 19:30.

Ранее сообщалось о том, какой подарок сделал Моуринью Курбану Бердыеву, который в то время занимал пост вице-президента футбольного клуба «Ростов».