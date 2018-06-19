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Видео: футбольный тренер Моуринью упал на хоккейном матче в Балашихе

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Антон Новодережкин/ТАСС

Знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью упал во время символического вбрасывания перед началом хоккейного матча КХЛ между петербургским СКА и омским «Авангардом» в Балашихе.

Падение Моуринью на лед было запечатлено на видео.

На кадрах видно, как бывший тренер таких топ-клубов мира, как «Челси», «Реал», «Интер» и «Манчестер Юнайтед», делает вбрасывание и начинает уходить на трибуны. Однако он неожиданно оборачивается, чтобы пожать руку нападающему СКА Павлу Дацюку, и в этот момент поскальзывается на ковровой дорожке и падает на лед.

Матч между «Авангардом» и СКА начался в подмосковной Балашихе 4 февраля в 19:30.

Ранее сообщалось о том, какой подарок сделал Моуринью Курбану Бердыеву, который в то время занимал пост вице-президента футбольного клуба «Ростов».

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В ФССП рассказали об активизации «черных коллекторов»

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Число жалоб россиян на коллекторов увеличилось в минувшем году на треть по сравнению 2017-м, рассказали в пресс-центре Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Всего в прошлом году поступило около 22 тысяч обращений относительно действий взыскателей долгов. Это на 33% больше, чем годом ранее.

В первую очередь жалобы касаются навязчивости и грубости коллекторов.

По так называемой «коллекторской» статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» в судах были рассмотрены 1,5 тыс. дел.

Кроме того, были выписаны 13 тысяч постановлений о штрафах на общую сумму 60,6 млн рублей.

Рост числа жалоб свидетельствует об активизации нелегальных коллекторов, сообщил газете «Известия» помощник председателя Счетной платы Алексей Саватюгин.

«Чем жестче регулируется легальная востребованная деятельность, тем больше распространяется нелегальная», — цитирует его издание.

Он пояснил, что в то время как закредитованность населения растет, реальные доходы не увеличиваются. В результате платить по кредитам становится сложнее.

Сватюгин также отметил, что к жесткому выбиванию долгов с помощью «черных коллекторов» чаще прибегают не банки, а микрофинансовые организации и кредитные кооперативы.

По словам председателя Союза потребителей Петра Шелища, у граждан растет еще и просроченная задолженность, в следствие чего жалоб будет все больше, а действия коллекторов ужесточатся.

Чтобы отличить легальных коллекторов от нелегальных, Шелищ предложил ввести специальные отличительные знаки по аналогу жетонов у полицейских. По его мнению, также необходимо повышать правовую грамотность населения.

Ранее сообщалось, что в 2018 году количество нелегальных кредиторов в России уменьшилось почти на треть — до 6,5 тысячи. При этом объем выданных ими займов вырос на 15%, приблизившись к 115 млрд рублей.

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