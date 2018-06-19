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Сотрудники техникума внезапно оказались победителями конкурса госзакупок

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© vk.com

Несколько сотрудников Волгоградской академии спорта (ВГАФК) внезапно оказались победителями конкурсов на проведение многотысячных закупок. По информации издания «Блокнот Волгоград», Дмитрий Таможников и Ирина Федотова оказались единственными претендентами на заключение контрактов стоимостью 2 109 960 и 368 590 рублей соответственно.

Примечательно, что о своих успехах сотрудники ВГАФК, по их собственным словам, узнали случайно, и денег, причитающихся согласно данным сайта госзакупок, никогда не видели.

Я не подавала документы как физическое лицо ни на какой конкурс и не участвовала в госзакупках, это какая-то ошибка. Действительно, я занимаюсь научно — исследовательской работой в рамках гранта, который получил наш вуз. И это все, — прояснила ситуацию Ирина Федотова.

Получивший право на еще большую сумму Дмитрий Таможников заметил, что составители документации неверно указали его домашний адрес. Зато тот факт, что его СНИЛС и ИНН оказались в открытом доступе без письменного согласия, молодого человека огорчает.

Кроме того, свежеиспеченные «победители» конкурса опасаются необходимости уплаты налогов с фактически несуществующих денег.

Как рассказали изданию эксперты федерального проекта ОНФ «За честные закупки», обнаруженные договоры составлены не только с фактическими, но и с юридическими ошибками. Так в документе, по которому Дмитрию Таможникову полагаются более 2 миллионов рублей, неверно указан налог, которым облагается «полученная» им сумма.

Мною уже направлены обращения в прокуратуру, следственный комитет и в министерство спорта России, которое является учредителем вуза. Надеюсь, силовики разберутся в этом деле и если нужно, возбудят уголовное дело. В ближайшие дни Волгоградскую академию спорта проверят на предмет фальсификации госзакупок, — рассказал активист ОНФ Эльдар Быстров.
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